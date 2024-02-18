Медведев назвал цели ударов РФ в случае возможной войны с Западом

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия в случае войны с Западом ударит по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале политика.

«Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны», — написал Медведев.

По его мнению, попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к «глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала» российского государства.

«По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады», — заявил зампред Совбеза РФ.

До этого директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявлял, что возможное размещение в Великобритании ядерного оружия США может преследовать цель гипотетического «первого удара» НАТО по России.

27 января британская газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщала, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании.

5 февраля в России заявили, что планы по размещению ядерного оружия США в Британии «создают напряженную обстановку».

Ранее в Совбезе РФ заявили, что ядерный щит США дал трещину.