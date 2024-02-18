На Украине продолжают надеяться на поставку Taurus

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что Германия поставит дальнобойные ракеты Taurus ВСУ, поскольку Берлин не дал однозначного отказа. Его слова приводит DPA.

«Тот факт, что вы не услышали четкого «нет» [от властей ФРГ], тоже является ответом», — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина «продолжает верить», что проблема с поставками «когда-нибудь» будет решена.

До этого глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник Ангелы Меркель Кристоф Хойсген заявил, что опасения канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу передачи дальнобойных ракет Taurus Украине необоснованны. Как считает экс-советник Меркель, Владимира Путина «впечатляет сила». Он выразил надежду, что Шольц не позволит шантажировать себя заявлениями об увеличении рисков эскалации при передаче ракет Украине.

До этого сообщалось, что министр обороны Германии устал от дебатов по поставкам Taurus Украине.

Ранее в Германии предложили альтернативу поставкам оружия на Украину.