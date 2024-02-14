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В Германии предложили альтернативу поставкам оружия на Украину

Вагенкнехт предложила вместо снарядов «экспортировать» желающих войны политиков

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Nadja Wohlleben/Reuters

Германским властям вместо снарядов стоит «экспортировать» в зоны боевых действий желающих войны политиков. Об этом заявила депутат немецкого бундестага Сара Вагенкнехт, чья речь была опубликована на сайте ее партии «Союз Сары Вагенкнехт».

«Вместо того, чтобы отправлять оружие, можно сформировать батальон из политиков, которые непременно хотят войны. И этот почетный батальон мы будем экспортировать по всему миру, давать ему возможность участвовать во всех войнах», — сказала Вагенкнехт.

Она также назвала наиболее агрессивных немецких политиков — депутат от декларирующей поддержку ненасилия партии «Зеленые/Союз 90» Антон Хофрайтер, представитель либералов Мари-Агнес Штрак-Циммерман и представитель Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер. Именно эти депутаты бундестага наиболее активно продвигают поставки Киеву ракет Taurus.

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