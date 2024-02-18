После Авдеевки Украина может потерять контроль и над другими городами, включая Харьков и Запорожье. Такой прогноз сделал бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который сейчас служит в ВСУ, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что перед Авдеевкой была Марьинка, еще раньше — Артемовск и Лисичанск-Север.

«Тенденцию уловили? Почему сюжет повторяется?» — отметил парламентарий.

По его словам, сейчас на очереди Курахово-Угледар, Степное, Купянск. Луценко подчеркнул, что нет никаких причин считать, что аналогичная Авдеевке судьба не постигнет Харьков и Запорожье.

Депутат Верховной рады подчеркнул, что сейчас ВСУ якобы осуществляют относительно контролируемый отход. Основной причиной постоянных отступлений он счел эффективное применение ВС России управляемых авиационных бомб.

«Сколько жизни проносится за долю секунды перед глазами участников этого относительно контролируемого отхода!» — резюмировал Луценко, уточнив, что этого не передать «ни словами, ни красками».

До этого нынешний глава Белого дома Джо Байден допустил, что ВСУ могут потерять и другие города после бегства из Авдеевки.

Ранее на Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки.