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Байден: после Авдеевки Украина может потерять другие города

Байден допустил, что Украина может потерять другие города

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Kevin Lamarque/Reuters

Нынешний глава Белого дома Джо Байден допустил, что ВСУ могут потерять и другие города после бегства из Авдеевки. Он обвинил конгресс США в медлительности в вопросе выделения дополнительного финансирования властям Украины, передает ТАСС.

«Слишком многое поставлено на карту», — отметил американский президент.

На вопрос журналистов удастся ли Украине не потерять и другие города, Байден ответил, что «в этом не уверен».

Он счел «неэтичным» и «абсурдным» отказаться от поддержки Киева, в такой трудный момент, когда у ВСУ заканчиваются снаряды. Президент США пообещал бороться за то, чтобы украинская армия получила «необходимые боеприпасы». Байден признался, что дал обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому добиться выделения дополнительного финансирования.

До этого стало известно, что приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении Авдеевки выпустили значительно позже того, как украинские солдаты побежали из Авдеевки.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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