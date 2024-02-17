ЕК направит доходы от замороженных активов РФ на производство оружия для ВСУ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что ЕК использует доходы от замороженных активов России для производства оружия для Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Также она отметила, что 13-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен против обхода санкций с использованием третьих стран.

«Мы отслеживаем, через какие страны обходят наши санкции, ведем с этими странами жесткий разговор, накладываем санкции на их компании, и именно на это будет, в частности, направлен 13-й пакет санкций», — подчеркнула она.

Накануне Урсула фон дер Ляйен призвала европейские страны тратить больше на оборону, стимулировать оборонную промышленность Европы и наращивать производство.

До этого фон дер Ляйен рассказала, что Еврокомиссия пообещала Украине поставить больше военной техники, а также миллион артиллерийских снарядов.

Ранее сообщалось, что в ЕС хотят ввести новую должность в сфере обороны.