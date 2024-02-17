Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

ЕК направит доходы от замороженных активов РФ на производство оружия для ВСУ

ЕК использует доходы от замороженных активов РФ на производство оружия для Киева

close
100%
Marko Djurica/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что ЕК использует доходы от замороженных активов России для производства оружия для Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Также она отметила, что 13-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен против обхода санкций с использованием третьих стран.

«Мы отслеживаем, через какие страны обходят наши санкции, ведем с этими странами жесткий разговор, накладываем санкции на их компании, и именно на это будет, в частности, направлен 13-й пакет санкций», — подчеркнула она.

Накануне Урсула фон дер Ляйен призвала европейские страны тратить больше на оборону, стимулировать оборонную промышленность Европы и наращивать производство.

До этого фон дер Ляйен рассказала, что Еврокомиссия пообещала Украине поставить больше военной техники, а также миллион артиллерийских снарядов.

Ранее сообщалось, что в ЕС хотят ввести новую должность в сфере обороны.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами