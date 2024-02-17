На Кубе назвали визит Лаврова в Латинскую Америку головной болью для США

Кубинский аналитик Роберто Гарсия Эрнандес назвал визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в страны Латинской Америки головной болью для США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обсуждение тем, представляющих интерес для России и стран (региона), — это только часть причин головной боли для властей США от присутствия Лаврова на Кубе и в других странах Латинской Америки», — поделился Эрнандес.

Он добавил, что визит Лаврова в страны Латинской Америки «представляет собой факт, имеющий особую актуальность в то время, когда США усиливают ограничительные меры против Москвы».

Отмечается, что Лавров на следующей неделе планирует посетить Кубу, Венесуэлу и Бразилию.

До этого Лавров призывал прекратить колониальную зависимость 17 территорий в мире.

Министр подчеркнул, что этого не происходит несмотря на требования соответствующих резолюций ООН. По его словам, Москва в совместных усилиях с партнерами предлагает выработать единые подходы мирового большинства к пониманию неоколониализма.

Ранее Лавров уличил Запад в неверии в демократию.