В зданиях правительства Бельгии нашли ядовитые письма

Бельгийская полиция нашла письма с ядом в зданиях правительства страны — в конвертах был обнаружен бруцин. Об этом сообщает европейская версия издания Politico.

«Полиция нашла в нескольких правительственных учреждениях Брюсселя письма, содержащие ядовитый белый порошок — бруцин», — сообщает издание.

Бруцин — это яд, который возбуждает центральную нервную систему человека, вызывая судороги в конечностях, шее и в мышцах лица. Особенностью действия этого яда является усиление судорог при действии звука и света. Однако бруцин становится опасным только в том случае, если его вдохнуть или он иным способом попал в тело.

Никто из получателей конвертов с бруцином не пострадал, полиция выясняет отправителя.

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