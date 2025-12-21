На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии упали рейтинги Мерца и его министров

Der Spiegel: популярность канцлера Мерца резко упала
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Популярность канцлера Германии Фридриха Мерца резко упала. Теперь лишь 35% опрошенных хотят, чтобы он играл важную политическую роль в будущем страны. Это на 11% меньше, чем в июле 2025 года, сообщают данные опроса издания Der Spiegel.

Также падают рейтинги и всех ключевых министров правительства Мерца — свои позиции потеряли министры: обороны, труда и общественных дел, а также внутренних дел. Рекордно низкого уровня поддержки достиг лидер парламентской фракции ХДС Йенс Шпан.

По информации издания, более двух третей опрошенных настроены критически или очень критически к работе федерального правительства, и «не каждый третий избиратель считает их работу хорошей или очень хорошей».

В 2026 году 41% ожидает ухудшения своего финансового положения, а 27% надеются на лучшее. По сравнению с их личными прогнозами годичной давности в Германии нет признаков позитивной динамики, указывает Der Spiegel.

В декабре свой опрос опубликовало и немецкое издание Bild. Его данные показали, что жители Германии все меньше уверены в способности правительства Мерца эффективно реагировать на текущие вызовы. Исследование показало, что 40% опрошенных считают, что их финансовое положение ухудшится, а 41% не ожидают никаких изменений. 10% выразили надежду на улучшение, а 9% не дали определенного ответа.

Ранее на Западе заявили об изоляции Мерца в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами