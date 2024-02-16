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Президент Израиля провел тайную встречу с премьером Катара по заложникам

Президент Израиля Герцог тайно обсудил с премьером Катара сделку по заложникам

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Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог провел секретную встречу с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бен-Абдулрахманом Аль Тани на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает новостной портал Axios, ссылаясь на информированные источники.

В материале говорится, что целью встречи было обсуждение переговоров по освобождению заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС.

Осведомленные источники подтверждают, что израильский президент прибыл на конференцию с некоторыми из освобожденных заложников и членами их семей, что призвано подчеркнуть важность переговоров и дать им более глубокий контекст.

«Есть надежда, что ХАМАС проявит готовность к более конструктивным переговорам», — отметил высокопоставленный израильский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Согласно информации ресурса, эта встреча стала очередным шагом в поиске решения сложной ситуации, связанной с заложниками в секторе Газа. Несмотря на сложности, стороны продолжают вести переговоры в поисках компромисса и мирного решения конфликта.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ключ к освобождению заложников из сектора Газа лежит в сочетании сильного военного давления и очень жестких переговоров.

Ранее сообщалось, что несколько россиян остаются в числе заложников ХАМАС в Газе.

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