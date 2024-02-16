Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Дипломат объяснил, почему США не прекратят поддержку Украины

Дипломат Корчмарь: США выгодна поддержка Украины

close
100%
Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP

США не прекратят поддержку Киева, поскольку боевые действия — это способ зарабатывания денег. Об этом в эфире «Радио 1» заявил чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь. Кроме того, по его словам, Вашингтон заинтересован, чтобы сохранить свое влияние в регионе и мире в целом.

«Первая цель состоит в том, чтобы уменьшить население славян, подорвать генетический код, а также продолжить военные действия между Россией и Украиной. Владимир Путин неоднократно говорил, что цель Запада — уничтожить Россию. Маловероятно, что помощь Украине будет прекращена», — сказал Корчмарь.

Тенденция показывает, что боевые действия на Украине будут продолжаться и дальше, подытожил он.

16 февраля стало известно, что палата представителей США уйдет на перерыв до 28 февраля, не приняв решения по законопроекту о выделении финансирования Украине, Израилю и Тайваню.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что перед конгрессменами стоят другие приоритеты — в первую очередь завершение работы над американским бюджетом.

13 февраля законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США.

14 февраля палата представителей США сообщила, что не намерена поддерживать его.

Ранее журналист Такер Карлсон назвал выделение Украине денег в кредит мошенничеством.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами