США не прекратят поддержку Киева, поскольку боевые действия — это способ зарабатывания денег. Об этом в эфире «Радио 1» заявил чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь. Кроме того, по его словам, Вашингтон заинтересован, чтобы сохранить свое влияние в регионе и мире в целом.

«Первая цель состоит в том, чтобы уменьшить население славян, подорвать генетический код, а также продолжить военные действия между Россией и Украиной. Владимир Путин неоднократно говорил, что цель Запада — уничтожить Россию. Маловероятно, что помощь Украине будет прекращена», — сказал Корчмарь.

Тенденция показывает, что боевые действия на Украине будут продолжаться и дальше, подытожил он.

16 февраля стало известно, что палата представителей США уйдет на перерыв до 28 февраля, не приняв решения по законопроекту о выделении финансирования Украине, Израилю и Тайваню.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что перед конгрессменами стоят другие приоритеты — в первую очередь завершение работы над американским бюджетом.

13 февраля законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США.

14 февраля палата представителей США сообщила, что не намерена поддерживать его.

Ранее журналист Такер Карлсон назвал выделение Украине денег в кредит мошенничеством.