До сдачи Авдеевки украинскими войсками осталось не больше месяца, считает военный эксперт и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. В рядах Вооруженных сил Украины назревает бунт из-за того, что новый главком Александр Сырский не сдержал свое обещание стараться сохранить подразделения военных, заявил он телеканалу «360».

«Украинские военные морально подавлены, понимая, что их бросают в мясорубку, а обещания нового главнокомандующего [Александра] Сырского о том, что он будет сохранять подразделения, не выполняются. В рядах ВСУ назревает бунт среди боевиков, которых послали затыкать дырки в Авдеевку», — считает Михайлов.

На данный момент, по словам военного эксперта, украинские военные оказались в замкнутом котле, все грунтовые дороги и большая часть города находятся под контролем российских сил.

При этом авдеевскому коксохимическому заводу Михайлов предрек судьбу «Азовстали», отметив, что завод является мощной крепостью, и в его стенах, скорее всего, засядут украинские военные без боекомплектов и питания.

Взятие Авдеевки политолог назвал крупнейшим стратегическим поражением Украины и крупнейшей победы ВС России со времен Артемовска и Соледара. Далее, по его мнению, российская армия продвинется в Краматорск, Славянск и другие города.

Напомним, в районе Авдеевки для ВСУ сложилась критическая ситуация, город вскоре может перейти под контроль России. В Белом доме это объяснили нехваткой боеприпасов у ВСУ на фоне невозможности предоставить Киеву новый пакет военной помощи. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме на взятие Авдеевки российскими силами отвели не больше недели.