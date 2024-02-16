Депутат Государственной думы Андрей Луговой в эфире Tsargrad.tv прокомментировал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным кварталам Белгорода. Он подчеркнул, что о каждом преступлении Киева важно заявлять на заседаниях Совета безопасности ООН.

Парламентарий также напомнил о недавнем большом интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Посмотрите, какой резонанс это интервью вызвало в мире. Поэтому, поднимая вопрос о Белгороде в рамках Совбеза ООН, мы показываем правду не столько Западу, сколько всем остальным. Чем больше мы это делаем, тем отчетливее другим становится понятно, что иметь какие-либо дела с нашими противниками нельзя», — отметил Луговой.

15 февраля украинские войска обстреляли территорию Белгородской области, включая административный центр региона. В результате один из снарядов ВСУ попал в здание торгового центра в Белгороде, в котором располагались аптека и продуктовый магазин «Магнит». По последней информации, во время атаки пострадали 19 человек.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик, комментируя атаку ВСУ на Белгород, подчеркнул, что Украина должна прекратить атаки на гражданские объекты.

Ранее стало известно, что Россия созывает заседание СБ ООН по «формуле Аррии» по борьбе с терроризмом.