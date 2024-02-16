В РФ заявили о необходимости мер пограничной безопасности в рамках ОДКБ и ШОС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о необходимости разработать дополнительные меры пограничной безопасности с помощью коллективных усилий в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его слова приводит href=«https://tass.ru/politika/20002529» target=«_blank»>ТАСС.

Соответствующие меры должны быть разработаны для противодействия угрозам из Афганистана соседним с ним странам, отметил Патрушев.

Он напомнил, что нестабильная ситуация в Афганистане связана с деятельностью международных террористов, поддерживаемых Западом.

«Очевидно, что комплексное решение этой задачи могут обеспечить, в первую очередь, коллективные усилия, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС», — сказал Патрушев.

До этого Патрушев заявил, что Запад стремится раскачать ситуацию на Южном Кавказе и помешать разрешению споров между Азербайджаном и Арменией.

В начале этой недели Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле границы. Баку назвал применение силы со своей стороны «операцией возмездия» в ответ на атаку армянских Вооруженных сил 12 февраля, при которой был ранен азербайджанский пограничник — Ереван тогда пообещал провести расследование и наказать виновных.

Ранее страны ОДКБ заявили, что собираются разрешать все разногласия мирными способами.