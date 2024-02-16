Палата представителей США не стала голосовать по законопроекту о помощи Украине

Палата представителей США уйдет на перерыв до 28 февраля, не приняв решения по законопроекту о выделении финансирования Украине, Израилю и Тайваню. Об этом сообщает РИА Новости.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что перед конгрессменами стоят другие приоритеты — в первую очередь завершение работы над американским бюджетом.

13 февраля законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США.

14 февраля стало известно, что Палата представителей США не намерена поддерживать его. Спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон заявил, что выдвигаемый законопроект «ничего не делает для обеспечения контроля» на американской границе. По его словам, Палата представителей во главе с республиканцами не уступит давлению в этом вопросе.

Ранее в США рассказали о необычной детали в голосовании сената по Украине.