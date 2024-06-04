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Двухэтажный дом вспыхнул в центре Уфы

МЧС: пожарные тушат двухэтажный дом в центре Уфы

В Уфе вспыхнул двухэтажный дом, площадь возгорания достигла 80 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Происходит открытое горение бревенчатого второго этажа и крыши. Существовала угроза распространения огня на соседние строения», — говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать. На месте возгорания работают 15 специалистов и четыре единицы техники. Причину пожара выясняет специалисты МЧС.

До этого в Уфе произошел пожар в девятиэтажном доме на Российской улице. Возгорание возникло на втором этаже.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, из-за сильного задымления им пришлось провести тактическую вентиляцию. Только после этого они приступили к эвакуации. Всего было спасено 30 человек.

Незадолго до этого жители Уфы заметили столб черного дыма в промышленной зоне, после чего обратились в экстренные службы. В бетонном колодце на улице Путейской загорелась нефтяная пленка. Огонь тушили 19 спасателей.

Ранее в Уфе две девушки выпрыгнули в окно, спасаясь от пожара в квартире.

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