Капризов дал совет хоккеистам, желающим уехать из России

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в интервью YouTube-каналу «Суперлига» выразил мнение, что молодому спортсмену стоит провести два-три сезона в России и набраться опыта, после чего пробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Много примеров можно привести, кто рано, в 15-16 лет, приехал в Америку и через юниорские лиги, на драфт, потом в низшие лиги попали и потом в НХЛ», — заявил Капризов.

В сезоне-2023/24 российский нападающий сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 75 поединков, в рамках которых 46 раз поражал ворота соперников и отдал 50 результативных передач на партнеров. Он с отрывом стал лучшим бомбардиром команды. По итогам регулярного чемпионата «Миннесота» не попала в плей-офф, заняв в турнирной таблице Западной конференции десятое место и набрав 86 очков.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее голкипер «Миннесоты» восхитился Капризовым.