Таролог предостерегла россиян от покупки автомобиля этим летом

Летом 2024 года россиянам лучше отказаться от покупки нового автомобиля. Об этом «Газете.Ru» рассказала таролог, астролог Юлия Нестеренко.

«На вопрос о том, стоит ли россиянам покупать новые машины этим летом, карты дают отрицательный ответ. При раскладе выпадают негативные арканы, поэтому можно сделать вывод, что сейчас не самое благоприятное время для таких приобретений. Вместо этого карты советуют заняться накоплением денежных средств, что в перспективе позволит подобрать более достойный автомобиль», — пояснила таролог.

Нестеренко добавила, что варианты машин, которые будут представлены на российском авторынке в течение лета, заметно уступают тем, что появятся позднее. В связи с этим таролог посоветовала повременить с покупкой.

«В идеале было бы подождать и уже в начале следующего года рассматривать автомобили, которые появятся на рынке к тому моменту. Сейчас же выбор очень скудный и торопиться с такой важной покупкой карты не рекомендуют», — подытожила Нестеренко.

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