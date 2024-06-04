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В Подмосковье грабители попытались выбраться из клетки на заседании суда

Shot: в Подмосковье банда грабителей попыталась сбежать из зала суда

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Подсудимые устроили дебош в зале суда. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел во время заседания в Пушкинском суде. По данным источника, мужчин признали виновными в угоне фуры с бытовой техникой в декабре позапрошлого года.

«Товар грабители продали за 200 тысяч рублей знакомому скупщику, а деньги разделили между собой. Подозреваемых нашли и задержали», – сообщается в публикации.

Во время заседания, где фигурантам процесса должны были вынести приговор, они стали вести себя агрессивно. Один из участников схватился за верхнюю часть клетки и попытался выбраться. Другие также были настроены агрессивно. Помимо этого, родственники мужчин напали на приставов.

В результате фигурантам не удалось сбежать из зала суда. Всех троих признали виновными. Один из фигурантов дела отправится в колонию на семь лет, остальные – на девять. Это время они проведут в учреждении строгого режима.

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