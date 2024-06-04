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В Минфине назвали налоговые изменения ответом на многолетний запрос россиян

Минфин отреагировал на предложение не поднимать верхнюю планку НДФЛ выше 18 %

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Решение о принятии пятиступенчатой системы ставок прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) соответствует давнему запросу российских граждан, а установка ее максимума на уровне 22% стало сбалансированным решением. С таким заявлением выступил заместитель главы министерства финансов РФ Алексей Сазанов, чьи слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Повышенный налог на богатых людей — многолетний запрос общества», — отмечается в публикации.

Согласно информации замминистра, в рамках обсуждения законодатели выступали за еще более значительное повышение уровня ставки. Однако принятие означенного потолочного значения позволит «сохранить конкурентоспособность российских налоговых условий», став не слишком высоким по международным референсам.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ), сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%. Поправки Минфин внес 28 мая в правительство. Кого коснутся изменения, для чего они вводятся и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стала известна дата рассмотрения Госдумой проекта налоговых изменений.

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Налоговые изменения
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