В Минфине назвали налоговые изменения ответом на многолетний запрос россиян

Решение о принятии пятиступенчатой системы ставок прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) соответствует давнему запросу российских граждан, а установка ее максимума на уровне 22% стало сбалансированным решением. С таким заявлением выступил заместитель главы министерства финансов РФ Алексей Сазанов, чьи слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Повышенный налог на богатых людей — многолетний запрос общества», — отмечается в публикации.

Согласно информации замминистра, в рамках обсуждения законодатели выступали за еще более значительное повышение уровня ставки. Однако принятие означенного потолочного значения позволит «сохранить конкурентоспособность российских налоговых условий», став не слишком высоким по международным референсам.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ), сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%. Поправки Минфин внес 28 мая в правительство. Кого коснутся изменения, для чего они вводятся и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стала известна дата рассмотрения Госдумой проекта налоговых изменений.