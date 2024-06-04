Российские солдаты спасли жителей приграничья Харьковской области

Солдаты Вооруженных сил России эвакуировали 18 жителей Харьковской области из приграничных районов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство региона.

«Российские военнослужащие эвакуировали 18 жителей Харьковской области из разных населенных пунктов: Лукьянцы, Борисовка и Волчанск», — сообщили в военно-гражданской администрации Харьковской области.

Эвакуированные мирные жители получают медицинскую помощь, с ними также работают сотрудники ВГА.

До этого глава пророссийской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что продвижение Вооруженных сил (ВС) России на севере Харьковской области застопорилось после подтягивания резервов украинской армии.

Незадолго до этого Ганчев сообщал, что российские войска заняли в Липцах Харьковской области Украины господствующие высоты, чтобы наносить удары по резервам украинских ВС.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.