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Польский депутат сорвал флаг Украины с мемориала в Кракове

Польский депутат Браун сорвал флаг Украины с кургана Тадеуша Костюшко

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Депутат парламента Польши Гжегож Браун сорвал флаг Украины с кургана польского национального героя Тадеуша Костюшко в Кракове. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Передаю в консульство в Кракове флаг Украины, который оказался не в том месте», — прокомментировал свой поступок Браун.

Украинские флаги появились на кургане Костюшко в 2022 году после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Отмечалось, что полотнища повесили в знак солидарности с Киевом.

9 апреля неизвестный мужчина сорвал флаг Украины, который находился на одном из зданий в центре Риги рядом с латвийским флагом.

На опубликованном видео показано, как мужчина сломал конструкцию с украинским флагом, из-за чего полотнище оказалось на тротуаре. После этого он забрал камеру у человека, который его снимал и быстро скрылся с места инцидента.

Позднее подозреваемых в преступлении задержали. В отношении них возбудили дело о разжигании национальной ненависти, а также об умышленном уничтожении либо повреждении чужого имущества.

Ранее в Подмосковье завели дело на иностранца, осквернившего памятник с Вечным огнем.

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