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Вернувшийся в отпуск российский военный до смерти забил своего деда

В Пермском крае военный убил родного деда во время отпуска

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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Пермском крае осудили мужчину, который расправился со своим дедом, приехав в отпуск из зоны СВО. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на решение Пермского гарнизонного военного суда.

Пермяк, проходящий службу по контракту, во время отпуска приехал в гости к своему дедушке. Мужчины стали распивать алкоголь, но в какой-то момент пенсионер оскорбил супругу своего внука, тот немедленно отреагировал на слова деда и проявил агрессию.

«Контрактник набросился на него и стал избивать кулаками, а когда дед упал, то пнул его по голове. От полученных ударов пенсионер скончался, а внук вызвал скорую помощь и сотрудников полиции», — отметили в суде.

Родители убийцы признали, что погибший мог оскорбить своих родственников под воздействием выпитого алкоголя. Сам подсудимый раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и приговорил к четырем годам колонии строгого режима. Как уточняется, смягчающими обстоятельствами в его случае стало наличие ведомственных наград за участие в военной операции России в Сирии и маленького ребенка.

Ранее суд вынес приговор военному, который убил мужчину в читинском ночном клубе.

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