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Британия анонсировала поставку «тысяч» дронов для ВСУ

МО Британии: Лондон и Рига поставят Киеву тысячи дронов

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Reuters

Британия и Латвия намерены поставить Украине «тысячи» беспилотников, в том числе FPV дронов. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Великобритании.

«Великобритания и Латвия совместно возглавят коалицию по наращиванию потенциала, в рамках которой Украине будут поставлены тысячи беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники с видом от первого лица (FPV), которые доказали свою высокую эффективность на поле боя», — сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что Лондон, создав условия для масштабного производства беспилотников по доступной цене, «сможет использовать мощь западной промышленности» для помощи ВСУ. «Это приведет к тому, что Великобритания закажет тысячи беспилотных летательных аппаратов FPV для Украины, в том числе у британских производителей, что придаст импульс отрасли», — добавили в министерстве обороны.

До этого глава украинского министерства обороны Рустем Умеров заявил, что начала работу противовоздушная и противоракетная коалиция, к которой присоединились 15 государств.

Ранее сообщалось, что Киев не получит F-16 до завершения контрнаступления.

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