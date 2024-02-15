Российский посол раскритиковал арест Ан-124 «Руслан» в Канаде

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал арест Ан-124 «Руслан» пиратством и угоном. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия продолжает добиваться справедливости и возвращения воздушного судна.

Самолет «Руслан» компании «Волга-Днепр» с грузом ковид-тестов из Китая прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года. После того, как власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российских самолетов, борт был задержан.

В июне 2023 года МИД России сделал демарш посольству Канады в связи с решением Оттавы конфисковать российский самолет Ан-124. Россия расценивает решение канадского руководство конфисковать данный борт и передать его Украине как циничное воровство, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В декабре российский авиаперевозчик «Волга-Днепр» подал в суд на канадское правительство из-за ограничительных мер, наложенных на компанию.

Ранее Канада ввела санкции на импорт российской алмазной «ювелирки».