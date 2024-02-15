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Путин порассуждал об ответственности современных немцев за события XX века

Путин: немцы не должны нести полную ответственность за гитлеровскую Германию

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Попытки возложить на современных немецких граждан всю ответственность за действия нацистской Германии являются нечестными, уверен президент РФ Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, запись которого опубликована в официальном Telegram-канале Кремля.

Таким образом глава государства прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, согласно которой дед действующего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок был сторонником фашизма. Как сказал российский лидер, он не считает, что новое поколение немцев должно нести полную политическую ответственность за события первой половины XX века.

«Нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники — и не только в Германии, но и в других частях мира, Европы и так далее», — подчеркнул Путин.

Он назвал нечестными попытки «лепить этот лейбл на весь немецкий народ» и добавил, что подобные действия ни к чему. Люди, которые пытаются обвинять современных немцев, на самом деле злоупотребляют историей советского народа.

«Надо исходить из реалий сегодняшнего дня, смотреть, кто на самом деле чем занимается и какую политику проводит», — резюмировал президент РФ.

Ранее Путин объяснил необходимость денацификации.

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