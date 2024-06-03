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В ЕС объяснили отсутствие санкций на газ из РФ

Еврокомиссар Бретон рассказал, зачем ЕС шел на компромиссы по российскому газу

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Владимир Песня/РИА Новости

Еврокомиссар Тьерри Бретон объяснил, почему ЕС до сих пор не наложил санкции на российский газ. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, РФ не попала в 13 санкционных пакетов ЕС на газ из-за потребностей стран союза, но после перехода на другие источники Европа, вероятно, больше не будет крупным покупателем. Бретон также прокомментировал сообщения о росте импорта газа из РФ во Францию, назвав это «совсем временным».

До этого появилась информация, что проект 14-го пакета от ЕК включает ограничение импорта СПГ из России и санкции на суда «теневого флота». В РФ неоднократно заявляли, что Запад совершил ошибку, отказавшись от российских энергоресурсов, и будет вынужден покупать их через посредников. Также Москва обещала справиться с беспрецедентным санкционным давлением, назвав его основной целью ухудшение жизни людей.

Ранее страны ОПЕК+ согласовали квоты на добычу нефти в 2025 году.

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