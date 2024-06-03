В ЕС объяснили отсутствие санкций на газ из РФ

Еврокомиссар Тьерри Бретон объяснил, почему ЕС до сих пор не наложил санкции на российский газ. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, РФ не попала в 13 санкционных пакетов ЕС на газ из-за потребностей стран союза, но после перехода на другие источники Европа, вероятно, больше не будет крупным покупателем. Бретон также прокомментировал сообщения о росте импорта газа из РФ во Францию, назвав это «совсем временным».

До этого появилась информация, что проект 14-го пакета от ЕК включает ограничение импорта СПГ из России и санкции на суда «теневого флота». В РФ неоднократно заявляли, что Запад совершил ошибку, отказавшись от российских энергоресурсов, и будет вынужден покупать их через посредников. Также Москва обещала справиться с беспрецедентным санкционным давлением, назвав его основной целью ухудшение жизни людей.

Ранее страны ОПЕК+ согласовали квоты на добычу нефти в 2025 году.