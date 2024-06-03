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В России признали попытки Украины атаковать системы ядерного сдерживания

В МИД обещали пресекать угрозы Киева системе предупреждения о ракетном нападении

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Россия будет пресекать любые попытки, создающие угрозы для российских систем предупреждения о ракетном нападении. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, чьи слова приводит ТАСС.

Дипломат обратил внимание, что Украина уже несколько раз пробовала нарушить нормальное функционирование важных звеньев военной организации РФ. В том числе речь идет об объектах, которые относятся к стратегической сфере.

«Вот эти поползновения будут нами пресекаться», — подчеркнул Рябков.

По его словам, Киев получает поощрение из Вашингтона на подобные провокационные акции.

Замглавы МИД РФ также отметил, что Москва допускает ассиметричный ответ на разрешение Соединенных Штатов для вооруженных сил Украины (ВСУ) бить по военным объектам РФ. Позицию США дипломат счел безответственной и предупредил, что возможный ответы будет для Штатов тоже «не бесплатным, и последствия они почувствуют»,

До этого The Washington Post написала. что Соединенные Штаты обеспокоены попытками Украины атаковать российские системы раннего предупреждения о ядерном нападении. По словам источника, Вашингтон передал Киеву озабоченность двумя попытками атак ВСУ на радиолокационные станции, которые обеспечивают как предупреждение о ядерных пусках со стороны Запада, так и обычную противовоздушную оборону.

Ранее в Белом доме заявили о понимании Байденом последствий ударов ВСУ по России.

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Операция на Украине
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