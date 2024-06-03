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Китай разъяснил ситуацию вокруг проекта «Сила Сибири — 2»

МИД Китая: Пекин готов к взаимовыгодному сотрудничеству по «Силе Сибири — 2»

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Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»

Китай готов вместе с Россией сотрудничать по проекту «Сила Сибири — 2» на взаимовыгодной основе, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ее слова приводит ТАСС.

Во время брифинга западный журналист поинтересовался у дипломата, «не застопорился» ли проект «Сила Сибири — 2». Нин в ответ подчеркнула, что лидеры Китая и России достигли консенсуса насчет поиска взаимовыгодных точек соприкосновения, углубленной интеграции интересов и достижения обоюдного успеха.

«Мы готовы к взаимодействию с Россией для реализации этого важного консенсуса», — добавила представитель МИД КНР.

До этого Financial Times писало, что попытки России заключить с Китаем крупную сделку по строительству газопровода «Сила Сибири 2» зашли в тупик из-за требований Пекина по ценам и объемам поставок. По словам журналистов, Пекин якобы настаивает, что стоимость поставок должна быть близкой к сильно субсидируемым внутренним ценам РФ.

Комментируя эту информацию, в Кремле отметили, что коммерческие вопросы поставок энергоресурсов в Китай являются непубличными. При этом там добавили, что нет никаких сомнений в достижении всех договоренностей.

Ранее Россия вошла в топ-стран по доступности газа для населения.

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