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В США предупредили Байдена о последствиях его политики по Украине

Сенатор Ли: политика Байдена по Украине может вовлечь США в прямой конфликт

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Kevin Lamarque/Reuters

Сенатор Республиканской партии США Майк Ли заявил, что политика действующего президента Джо Байдена на Украине может напрямую вовлечь Вашингтон в конфликт с Москвой. В соцсети Х он призвал избежать такого развития событий.

«Это не наша война. Но она легко может стать нашей. И это плохо закончится. Пора отступить», — прокомментировал Ли публикацию миллиардера Дэвида Сакса о том, что даже во времена холодной войны США не подумали бы наносить удары по России, пусть даже и через посредника.

Ранее член сената США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Вашингтон идет к ядерному конфликту из-за решения главы государства Джо Байдена одобрить удары Украины по России американским оружием.

По словам Вэнса, в настоящее время риск ядерной войны выше, чем когда-либо на его памяти. Сенатор подчеркнул, что Байден своими действиями бездумно ведет к третьей мировой войне.

2 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден осознает все последствия своего решения позволить Вооруженным силам Украины наносить удар американским оружием по российской территории.

Ранее в Британии оценили вероятность войны России и НАТО.

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