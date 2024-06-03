Прокуратура нашла скрытые иностранные активы у трех депутатов Ленобласти

Прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский потребовал привлечь к ответственности трех депутатов регионального ЗакСа за сокрытие иностранных активов, которыми владеют их близкие родственники. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В частности, установлено, что близкие родственники 2-х депутатов в период осуществления указанными лицами депутатской деятельности владели иностранными финансовыми инструментами», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что близкий родственник еще одного депутата имеет счет в иностранном банке, а также кредитные обязательства перед иностранными банками.

До этого стало известно, что в отношении депутата Законодательного собрания Карелии Виталия Красулина и его 36-летнего сына, подозреваемых в даче взятки в крупном размере, возбудили уголовное дело.

Сообщалось, что весной Виталий Красулин передал 200 тыс. руб. силовику, чтобы тот заранее сообщал ему о том, объявят ли его в розыск и будут ли проводиться соответствующие мероприятия. Депутату грозит до 12 лет колонии. Роль сына еще выясняется.

Ранее экс-депутата Мякишева арестовали в Свердловской области за взятку.