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В приграничном регионе России вычислили и сбили беспилотник ВСУ

Минобороны: в Белгородской области обнаружили и сбили беспилотник Украины

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские военные днем 3 июня обнаружили и в ходе работы ПВО сбили над территорией Белгородской области беспилотник, который запустили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Около 12.30 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, в уничтожении дрона были задействованы дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО), расположенные на территории российского приграничного региона.

Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотников со стороны украинских военных. Регион граничит с Харьковской областью.

С начала мая атаки усилились. Военные эксперты связывают такую активизацию атак ВСУ по Белгородской области с наступлением военных России группировки «Север» в Харьковском направлении. По данным аналитиков, сейчас Украина перебросила дополнительные резервы в регион с целью замедлить продвижение войск Москвы.

При этом президент России Владимир Путин заявлял, что пока цель наступления — не взятие Харькова, а создание «санитарной зоны» внутри украинского региона с целью прекратить обстрелы Белгородской области и других приграничных регионов страны.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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