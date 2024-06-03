В Японии выпустили «умную» ложку, улучшающую вкус блюда

Компания из Японии выпустила «умную» ложку, способную улучшить вкус блюда, пишет Oddity Central.

Создателями «умной» ложки под названием Elecisspoon стали сотрудники технологической компании Kirin Holdings. Как рассказали инженеры, разработанный ими столовой прибор использует электрические импульсы, чтобы сделать еду более соленой и вкусной, чем она есть на самом деле. По словам инженеров, это поможет людям, которые сидят на диете и едят пресную пищу.

Elecisspoon имеет четыре настройки интенсивности электричества. Создатели утверждают, что даже самый высокий уровень не опасен для человека. Однако в компании предупредили, что их ложкой не стоит пользоваться людям с заболеваниями лицевого нерва, аллергией на металлы и тем, у кого есть медицинские импланты, а также беременным женщинам.

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