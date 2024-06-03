Комиссия ГД подготовит документы для признания нежелательной в РФ организацию Фонда Клуни

Комиссия Государственной думы по расследованию вмешательства в дела России иностранных государств направит в Генеральную прокуратуру материалы для признания Фонда Джорджа и Амаль Клуни нежелательной в РФ. Об этом в Telegram-канале комиссии сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

По словам парламентария, депутаты продолжат наблюдать за этой НПО, поскольку она известна «своей широкой антироссийской деятельностью».

Проект фонда Джорджа и Амаль Клуни планирует устроить юридическую охоту на сотрудников российских государственных СМИ, которых обвиняют в «пропаганде войны». Юристы Docket уже готовят запросы на возбуждение дел в судах тех европейских стран, законодательство которых имеет соответствующие уголовные статьи. В Кремле назвали эту идею безумной, а в российском МИД заявили, что «за русофобию на Западе хорошо платят», а актер и его жена-адвокат «готовы делать деньги на чем угодно». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев высказался о фонде «бездарного актера» Джорджа Клуни.