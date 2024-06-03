Полковник Минобороны признался во взятке из-за угрызений совести

Полковник Минобороны Александр Ионов признался в получении взятки из-за угрызений совести и развившейся на этом фоне депрессии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Полковник Александр Ионов служил в Минобороны с 2010 года. На должности замначальника отдела он отвечал за материально-техническое обеспечение военной части, использование средств, а также принимал вооружение и технику. За службу Ионов был награжден медалью Суворова и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени», — говорится в публикации.

Отмечается, что полковник предложил руководству компании «Промет — спец технологии» купить ему машину, а он, в свою очередь, закрыл бы глаза на их нарушения при выполнении госконтрактов. В итоге Ионов получил Skoda Kodiaq за 2,3 млн рублей и 1 млн рублей сверху. Однако в конце концов полковник из-за угрызений совести заработал бессонницу и депрессию. По его словам, он не осознавал, что шел на преступление, а машину потом хотел выкупить. В итоге военный сдался полиции. Его приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии.

23 мая военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о задержании офицера Владимира Вертелецкого. Его подозревают во взятке в особо крупном размере. Предположительно, он получил автомобиль и дом от предпринимателя, работающего с гособоронзаказом, и оформил на родственников.

Впоследствии выяснилось, что рыночная стоимость квартиры офицера составляет порядка 10 млн рублей. Также на него записан Audi Q7, который стоит примерно столько же.

Ранее топ-менеджер «АвтоВАЗа» раскритиковал сборку китайских электромобилей в России.