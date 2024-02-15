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Президент России назвал Такера Карлсона опасным человеком

Президент Путин охарактеризовал журналиста Такера Карлсона как опасного человека

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Gavriil Grigorov/Sputnik/Reuters

Президент России Владимир Путин охарактеризовал американского журналиста Такера Карлсона как «опасного человека». Глава государства сделал такое заявление в своей беседе с журналистом Павлом Зарубиным, видеозапись опубликована в Telegram-канале Кремля.

По словам российского лидера, он ожидал от Карлсона острых вопросов, чтобы отвечать ему на равных. Однако журналист оказался терпеливым и внимательно выслушал историю. Путин отметил, что Карлсон «идет по своему плану» и придерживается жесткой линии.

Интервью президента России для Карлсона было опубликовано на его сайте и в его аккаунте в X 9 февраля. В течение нескольких часов видеозапись набрала десятки миллионов просмотров, а Путин и Карлсон стали самыми обсуждаемыми личностями в социальных сетях.

Также президент Российской Федерации Владимир Путин назвал хорошим тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью, и поблагодарил за это журналиста Такера Карлсона как посредника в коммуникации.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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