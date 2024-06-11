Умерла российская актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия»

Актриса Вера Высочина ушла из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщили в Театре имени Андрея Миронова через социальную сеть «ВКонтакте».

Причины смерти не были разглашены. Известно, что артистка ушла из жизни 9 июня.

Отмечается, что похороны актрисы прошли 10 июня. Коллеги, друзья и близкие проводили ее в последний путь в среднем зале крематория на Шафировском проспекте.

С 1973 года Вера Высочина работала в Театре комедии имени Акимова. Артистка исполняла роль тетушки Панокьи в постановке «Джельсомино в стране лжецов». Она также сотрудничала с Театром имени Миронова, где исполнила одну из ключевых ролей в спектакле «Сенная лихорадка». Ее актерский талант был известен также по фильмам «Улица разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Побег».

В 2014 году она снималась в проекте «Чужой». Также она принимала участие и в других проектах: «Слово женщине», «Катерина - 2. Возвращение любви» и «Я все решу сама - 2. Голос сердца».

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.