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Каждый третий россиянин прекращает лечение после первых улучшений

Больше трети россиян пропускают повторные приемы у врача

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Shutterstock

Почти половина — 45% — россиян при лечении следуют предписаниям врача частично, применяя свои методы терапии. Еще 10% полностью опираются на личный опыт и советы из интернета. При этом треть заканчивают лечение при первом улучшении симптомов.

Опрос, проведенный ИНВИТРО и Скандинавским Центром Здоровья, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показал, что россияне чаще всего ответственно относятся к процессу лечения. Большинство респондентов продолжают соблюдать предписания врачей по лечению до полного выздоровления (34%). Еще треть не заканчивают лечение, пока это не одобрит врач.

Однако чуть более трети россиян (36%) признались, что пропускают повторные приемы у специалиста. Чаще всего респондентам не хватает на это времени (19%). Еще 16% не хотят платить за дополнительные консультации. Столько же россиян не считают нужным проходить осмотр заново, если чувствуют себя значительно лучше. Каждый десятый откажется от повторного посещения специалиста из-за негативного опыта общения с врачом.

При этом у четверти россиян отказ от повторных приемов приводил к негативным последствиям: увеличению срока лечения, развитию хронических заболеваний и других осложнений.

64% опрошенных повторные приемы у врача не пропускали по причине волнения за свое здоровье, желания полностью вылечиться, доверия своему врачу и страха проявления негативной симптоматики.

Более половины россиян готовы повторно обращаться к врачу за консультацией в онлайн-формате. Основные факторы: наличие анамнеза у врача (27%), экономия времени (25%), возможность получить консультацию в удобное время (17%) и отсутствие необходимости в очном приеме (11%).

Откажутся от онлайн-консультации с доктором из-за возможной необходимости провести дополнительный осмотр (26%), важности личного контакта с врачом (20%) и желания задать дополнительные вопросы специалисту (16%).

«Практика показывает, что примерно 30% всех пациентов не приходят на повторный прием к своему лечащему врачу. Это большая проблема современной медицины. Следует помнить, что любое лечение требует контроля со стороны специалиста. Это важно для определения схемы лечения», — прокомментировала терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

Ранее были названы шесть важнейших условий идеального визита к врачу.

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