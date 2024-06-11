Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что находящиеся на территории образования активы российских компаний не будут заморожены. Об этом сообщает газета «Известия».

Додик отметил, что в Республике Сербской находится почти 90% всех российских активов, и лишь небольшая часть расположена на территории остальной федерации. Он особо подчеркнул, что Республика Сербская не планирует замораживать российские активы и никогда не поддержит подобную инициативу. По словам Додика, действия против российских активов совершенно не соответствует развитию отношений с РФ.

До этого Додик заявил, что президент России Владимир Путин является национальным достоянием РФ.

6 июня Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Республикой Сербской в 2024 году демонстрирует восстановительный рост. Лидеры встретились на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее Додик заявил, что Запад планировал разделить Россию на пять частей.