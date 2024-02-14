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Суд приговорил Саркози к шести месяцам лишения свободы

Саркози приговорили к 6 месяцам лишения свободы по делу о предвыборной кампании

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Global Look Press

Апелляционный суд Парижа приговорил к шести месяцам заключения бывшего президента Франции Николя Саркози по делу о финансировании предвыборной кампании в 2012 году. Об этом сообщает BFMTV.

Кроме того, он получил еще 6 месяцев условного заключения.

В октябре сообщалось, что Саркази предъявлены новые обвинения в рамках дела о финансировании предвыборной кампании 2007 года. Экс-президента подозревали в «сокрытии информации о подчиненном положении свидетеля» и «преступном сговоре с целью осуществления судебного мошенничества в составе организованной преступной группы».

Французские следователи заинтересовались Саркози после того, как в декабре 2012 года ливанский бизнесмен Зиад Такиеддин рассказал, что предвыборную кампанию политика спонсировал режим бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Ранее апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор Николя Саркози по делу о торговле влиянием.

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