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Лавров высказался о безвизовом режиме в рамках БРИКС

Лавров: установление безвизового режима в рамках БРИКС не проходит

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Установление более легкого визового или безвизового режима в рамках стран БРИКС не данный момент не проходит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Такого процесса… не ведется», — подчеркнул министр.

По мнению министра, в рамках обсуждения данного вопроса можно обратиться к опыту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Там практикуется так называемая карта бизнесмена, которая позволяет многократно посещать страны, являющиеся членами АТЭС.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что многие страны надеются присоединиться к БРИКС.

При этом сообщалось, что МИД России добивается безвизового режима со всеми странами Африки, сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ.

Ранее Лавров перечислил близких союзников России.

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