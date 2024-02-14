Лавров высказался о безвизовом режиме в рамках БРИКС

Установление более легкого визового или безвизового режима в рамках стран БРИКС не данный момент не проходит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Такого процесса… не ведется», — подчеркнул министр.

По мнению министра, в рамках обсуждения данного вопроса можно обратиться к опыту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Там практикуется так называемая карта бизнесмена, которая позволяет многократно посещать страны, являющиеся членами АТЭС.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что многие страны надеются присоединиться к БРИКС.

При этом сообщалось, что МИД России добивается безвизового режима со всеми странами Африки, сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ.

Ранее Лавров перечислил близких союзников России.