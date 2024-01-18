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Лавров перечислил близких союзников России

Лавров: Иран, Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия входят в близкое окружение РФ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что в число близкого окружения Российской Федерации входят Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии отношений не только по двусторонним каналам, но и с региональными структурами, которые созданы многими из партнеров страны.

Лавров уточнил, что речь идет о Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лиге арабских государств, АСЕАН, Африканском союзе, Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна и других.

В ходе этой же пресс-конференции Лавров заявил, что около 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС.

2 января стало известно, что Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о работе по интеграции страны в объединение.

Ранее сообщалось, что логистические проблемы осложняют торговлю России с Ираном.

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