МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за розыска Каи Каллас

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина из-за объявления в розыск МВД РФ эстонского премьер-министра Каи Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа. Об этом говорится на сайте МИД республики.

Отмечается, что министерство выразило возмущение российскому дипломату в связи со случившимся, а также запросили письменное объяснение ситуации у адвокатов. Кроме того, в эстонском МИД заявили, что страна продолжит поддерживать Украину в ее конфликте с Россией.

13 февраля МВД РФ объявило в розыск Каю Каллас. В базе ведомства указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. На данный момент нет информации о том, по какой именно уголовной статье Каллас объявили в розыск.

Каллас, в свою очередь, заявила, что ее не удивило объявление в розыск в России, решение МВД РФ она посчитала «обычной практикой запугивания».

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, объявление Каллас в розыск — только начало, а «за преступления перед памятью освободителей мира от нацизма и фашизма надо отвечать».

Ранее россиян предупредили о возможном закрытии границы с Эстонией.