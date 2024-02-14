Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за розыска Каи Каллас

МИД Эстонии выразил возмущение поверенному в делах РФ из-за розыска Каи Каллас

close
100%
Raul Mee/AP

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина из-за объявления в розыск МВД РФ эстонского премьер-министра Каи Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа. Об этом говорится на сайте МИД республики.

Отмечается, что министерство выразило возмущение российскому дипломату в связи со случившимся, а также запросили письменное объяснение ситуации у адвокатов. Кроме того, в эстонском МИД заявили, что страна продолжит поддерживать Украину в ее конфликте с Россией.

13 февраля МВД РФ объявило в розыск Каю Каллас. В базе ведомства указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. На данный момент нет информации о том, по какой именно уголовной статье Каллас объявили в розыск.

Каллас, в свою очередь, заявила, что ее не удивило объявление в розыск в России, решение МВД РФ она посчитала «обычной практикой запугивания».

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, объявление Каллас в розыск — только начало, а «за преступления перед памятью освободителей мира от нацизма и фашизма надо отвечать».

Ранее россиян предупредили о возможном закрытии границы с Эстонией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами