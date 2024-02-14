В США начали обсуждать дачу показаний автором доклада о «плохой памяти» Байдена

Министерство юстиции и лидеры палаты представителей конгресса США начали выбирать дату, когда специальный прокурор Роберт Хёр сможет дать показания в связи с его расследованием по делу о ненадлежащем хранении президентом США Джо Байденом секретных материалов. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

Отмечается, что чиновники рассматривают конец февраля - начало марта для проведения соответствующего мероприятия в юридическом комитете палаты представителей. Если Хёр даст показания, это будет его первое публичное заявление по расследованию.

Американцы стали сомневаться в способности 81-летнего Джо Байдена исполнять обязанности президента, свидетельствуют результаты опросов. СМИ начали активно говориться о состоянии здоровья политика. На этой неделе Хёр подготовил доклад, в котором охарактеризовал главу Белого дома как «сострадательного, благонамеренного пожилого человека с плохой памятью». За два дня до выхода этого документа «правая рука» Камала Харрис намекнула на готовность возглавить Белый дом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совбезе РФ допустили ядерную войну из-за когнитивных проблем Байдена.