МИД РФ назвал условие для возвращения к выплатам взносов в Арктический совет

Решение России о приостановлении выплаты взносов в Арктический совет будет действовать до возобновления полноценной работы этой организации. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов, передает ТАСС.

«Решение принято до возобновления полноформатной работы совета», — отметил дипломат.

Он уточнил, что имеет в виду взаимодействие между всеми участниками Арктического совета, в том числе и в проектной деятельности.

Накануне стало известно, что РФ приостановила выплаты ежегодных взносов в бюджет Арктического совета. В начале февраля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что к выходу страны из него может привести превращение организации в «недружественный институт».

До этого в Британии выразили обеспокоенность Запада действиями России в Арктике.

Ранее в США заявили о существенном преимуществе России в освоении Арктики.