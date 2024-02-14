Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

МИД РФ назвал условие для возвращения к выплатам взносов в Арктический совет

МИД: РФ вернется к взносам в Арктический совет при возобновлении его работы

close
100%
Shutterstock/Andrei Stepanov

Решение России о приостановлении выплаты взносов в Арктический совет будет действовать до возобновления полноценной работы этой организации. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов, передает ТАСС.

«Решение принято до возобновления полноформатной работы совета», — отметил дипломат.

Он уточнил, что имеет в виду взаимодействие между всеми участниками Арктического совета, в том числе и в проектной деятельности.

Накануне стало известно, что РФ приостановила выплаты ежегодных взносов в бюджет Арктического совета. В начале февраля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что к выходу страны из него может привести превращение организации в «недружественный институт».

До этого в Британии выразили обеспокоенность Запада действиями России в Арктике.

Ранее в США заявили о существенном преимуществе России в освоении Арктики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами