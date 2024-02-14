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В ГД заявили, что иноагенты готовят провокации у загранучреждений РФ к выборам президента.

Пискарев: иноагенты готовят акции к выборам президента РФ за границей

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Нина Зотина/РИА Новости

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что иноагенты готовят провокации к президентским выборам около российских загранучреждений. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, организаторы акций встречаются с представителями русскоязычных диаспор, в ходе которых обсуждают стратегию поведения в ходе предстоящих выборов. Он добавил, что нельзя исключать подготовку провокаций в ходе предстоящих выборов на зарубежных избирательных участках.

«Зафиксированы попытки ряда иностранных агентов, представителей экстремистских и нежелательных в России зарубежных организаций и СМИ провести в марте текущего года вблизи загранучреждений МИД России серию протестных акций, приуроченных к выборам президента в нашей стране и направленных на их дискредитацию», — пояснил Пискарев.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказывала, что Россия уже сформировала 269 избирательных участков за рубежом для голосования на выборах президента РФ.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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