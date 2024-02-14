Илон Маск призвал министра внутренней безопасности США уволиться

Американский бизнесмен и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск обвинил на своей странице в X главу министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса в потворстве незаконной миграции и призвал его уйти в отставку.

В посте предприниматель заявил, что Майоркас намеренно нарушает закон и привлекает огромное количество нелегалов в страну. При этом он одновременно утверждает, что делает обратное, написал Маск.

До этого предприниматель отреагировал на слова пользователя соцсети X о том, что нежелание Белого дома удостовериться в умственных способностях президента США Джо Байдена равносильно провалу такого теста. По словам Маска, главе государства необходимо обязательно проходить когнитивный тест.

Также миллиардер заявлял, что президент России Владимир Путин ни при каких обстоятельствах не может проиграть в конфликте на Украине.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».