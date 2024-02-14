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МИД РФ: вопрос о выходе из Арктического Совета сегодня не стоит

В МИД РФ заявили, что вопрос о выходе из Арктического Совета сегодня не стоит

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Вера Костамо/РИА «Новости»

Согласно сообщению от МИД РФ, на данный момент вопрос о возможном выходе России из Арктического совета не рассматривается. Об этом в ведомстве рассказали РИА Новости.

Ответив на вопрос о том, какие действия Совета могут стать «красной линией» для России и привести к ее выходу, МИД указал на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой от 7 февраля. В нем говорилось, что если Арктический совет станет недружественным институтом для России, то Москва рассмотрит выход из него.

В МИД РФ также добавили, что возможны различные варианты и не хотелось бы заниматься гипотетическими рассуждениями.

В российском ведомстве отметили, что на данный момент вопрос о выходе из Арктического совета не актуален. Дипломаты напомнили, что на 13-й официальной сессии Совета 11 мая 2023 года в Салехарде было принято совместное заявление, в котором все страны-члены выразили свою поддержку конструктивному диалогу и сотрудничеству в регионе, а также подтвердили свое участие в Арктическом совете в качестве ведущего международного форума в Заполярье.

МИД выразил надежду, что все страны — члены Арктического совета будут выполнять свои обязательства. В России поддерживают подход, основанный на развитии взаимовыгодного сотрудничества между восьмью арктическими государствами в интересах устойчивого развития всего Арктического региона.

До этого в Британии заявили об обеспокоенности Запада действиями России в Арктике.

Ранее в США заявили о существенном преимуществе России в освоении Арктики.

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