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Премьер-министр Эстонии продолжит работу над законом по сносу советских памятников

Премьер Эстонии Каллас продолжит работу над законом о сносе советских памятников

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Sergei Grits/AP

Глава правительства Эстонии Кая Каллас высказалась о необходимости продолжить работу над законом о демонтаже советских памятников, который в 2023 году заблокировал президент страны Алар Карис. Об этом сообщается на сайте Эстонского национального телерадиовещание ERR.

По словам Каллас, закон о демонтаже советских памятников был принят парламентом республики, но затем отправлен обратно. Премьер-министр отметила, что в правящей коалиции имеется договоренность об изменении закона, поэтому работа над ним должна быть продолжена.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее не удивило объявление в розыск в России, решение МВД РФ она посчитала «обычной практикой запугивания».

13 февраля стало известно, что МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. В базе указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. На данный момент нет информации о том, по какой именно уголовной статье Каллас объявили в розыск.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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