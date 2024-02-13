Стало известно, когда Госдума и Совфед приостановят участие России в ПА ОБСЕ

Госдума и Совет Федерации планируют синхронно объявить о приостановке участия в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) 21 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Думы по международным делам Леонида Слуцкого.

«Еще раз эту позицию заявим от начала сессии [ПА ОБСЕ] — это 21-е число, как раз будут синхронные заседания Государственной думы и Совета Федерации», — сказал депутат.

По словам Слуцкого, из ОБСЕ в целом Россия пока выходить не планирует, а вопрос о приостановке участия в ассамблее могут пересмотреть, но, вероятнее всего, не раньше завершения украинского конфликта.

До этого сообщалось, что на пленарном заседании Госдумы 13 февраля планируется рассмотреть направленное парламентам стран, входящих в ОБСЕ, обращение о приостановке участия постоянной делегации российских депутатов в Парламентской ассамблее.

Ранее в СПЧ назвали ожидаемым решение не приглашать бюро ОБСЕ к наблюдению за выборами.